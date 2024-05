Auger Aliassime-Lehecka oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2024

Felix Auger-Aliassime se la vedrà contro Jiri Lehecka nella semifinale del Masters 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Se la semi tra Rublev e Fritz è una sorpresa, questa davvero nessuno se la sarebbe immaginata all’inizio del torneo madrileno. Il canadese esce improvvisamente da una crisi lunga più di un anno, con un mix di bravura e fortuna che è sempre necessario. Bella vittoria su un Ruud magari un po’ affannato, poi anche fortunato nell’approfittare dei ritiri di Mensik e Sinner. E Lehecka non è da meno, considerato che il suo quarto contro Medveved è durato pochi mesi. Ma ci è dovuto arrivare a quel match, e la prestazione offerta contro Nadal è certamente rimarchevole.

Auger-Aliassime e Lehecka scenderanno in campo venerdì 3 maggio alle ore 20:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento attraverso i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205), oltre al nuovo Sky Sport Plus (per accedervi basta cliccare sul tasto verde del telecomando) per seguire anche le partite sui campi secondari. Disponibili inoltre una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Per i clienti NOW è disponibile EXTRA Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match accompagnando i propri lettori con news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.