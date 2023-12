Ascoli-Cittadella oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ascoli-Cittadella sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match della diciannovesima giornata di Serie B 2023/2024. Si chiude il girone di andata e i marchigiani, in crisi nera e in zona retrocessione, ospitano invece una squadra reduce da una clamorosa striscia di vittorie consecutive. Chi vincerà? Si parte alle ore 15 di martedì 26 dicembre, diretta tv su Sky Sport 257, diretta streaming su Sky Go ma anche su Dazn.