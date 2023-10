Arnaldi-Popyrin in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2023

Matteo Arnaldi affronterà Alexey Popyrin al primo turno del Masters 1000 di Shanghai 2023, in programma dal 4 al 15 ottobre. Matteo dopo il bel torneo di Pechino tenta di chiudere nel migliore dei modi questa sua prima trasferta asiatica sul circuito maggiore. L’esordio non è semplice, contro un tennista dal ranking più o meno simile al suo e che si esprime molto bene sui campi veloci. Popyrin a differenza dell’azzurro non ha giocato molte partite ultimamente, avendo disputato solamentei il torneo di Astana post-Us Open. In ogni caso in Kazakhstan ha fornito una bella prestazione, impegnando per tre set il futuro finalista della manifestazione Sebastian Korda. C’è un precedente, giocato a Umag pochi mesi fa, con la vittoria dell’australiano in tre set.

