Anversa-Parma oggi in tv: canale, orario e diretta streaming amichevole 2024

Anversa-Parma sarà visibile oggi in tv. Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido come amichevole estiva del precampionato 2024. I ducali di Pecchia non sono partiti benissimo in questo ritiro: hanno perso, e male, contro il Lugano, dunque vogliono rifarsi e per far ciò fanno visita alla formazione belga, di assoluto rilievo, per provare a vincere e soprattutto sfoderare una bella prestazione al Bosuilstadion.

SEGUI LA DIRETTA

COME VEDERE ANVERSA-PARMA IN TV E STREAMING

Anversa-Parma inizierà alle ore 18.30 di sabato 20 luglio. La diretta tv è disponibile in chiaro e in esclusiva su Sportitalia, streaming sul sito ufficiale e sull’app dell’emittente. Inoltre, Sportface.it vi proporrà la diretta testuale in tempo reale.