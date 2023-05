Ancona-Lucchese in tv: data, orario e diretta streaming playoff Serie C 2023

Ancona-Lucchese sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming del match valido per il primo turno dei gironi dei playoff di Serie C 2022/2023. Nel gruppo B scontro importante quello del Del Conero, si sfidano i marchigiani e i toscani con in palio il pass per il secondo turno della fase interna ai gironi. Chi vincerà in questa sfida a eliminazione diretta in gara unica? Fischio d’inizio alle ore 18 di giovedì 11 maggio, diretta tv su Rai Sport, diretta streaming su Rai Play ma anche su Eleven Sports, visibile anche nella piattaforma Dazn.