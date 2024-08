America’s Cup 2024, regata preliminare Barcellona Day 1 con Luna Rossa oggi in tv: canale, orario e streaming

Oggi giovedì 22 agosto, a partire dalle 14:00, inizierà il Day 1 della terza e ultima Regata Preliminare dell’America’s Cup 2024. Si entra nel vivo della 37esima edizione della più antica competizione sportiva internazionale ancora in attività e l’appuntamento con la Preliminary Regatta di Barcellona è importante per due motivi: in acqua ci saranno finalmente gli AC75 e non gli AC40 (le imbarcazioni usate nei precedenti due appuntamenti preliminari) e il campo gara sarà quello della Louis Vuitton Cup e del Match finale. Insomma, i Team in gara sono pronti a testare equipaggi e imbarcazioni in vista degli appuntamenti decisivi. Occhi puntati sul defender Emirates Team New Zealand (Royal New Zealand Yacht Squadron). E sugli aspiranti challenger, a partire ovviamente da Luna Rossa. Con lei anche Ineos Britannia (GBR, Challenger of record, Royal Yacht Squadron), American Magic (USA, New York Yacht Club), Alinghi Red Bull Racing (SUI, Societé Nautique de Geneve), Orient Express (FRA, Société Nautique de Saint-Tropez).

Tutti e sei i team dell’America’s Cup gareggeranno nella Preliminary Regatta. La gara inizierà il 22 agosto e prevede quattro giorni di match race: i primi due team classificati accederanno alla finale, in programma nel quarto e ultimo giorno. Le gare iniziano ogni giorno alle 14:00 e proseguiranno fino alle 16:00 o alle 17:00, a seconda del programma di gara (tenendo conto anche delle condizioni meteo). Oggi, giovedì 22 agosto, Luna Rossa gareggia due volte: prima contro Emirates Team New Zealand (secondo match dalle 14:00) e poi contro Orient Express Racing Team (ultimo match in programma). Potrete seguire le regate preliminari in tv sui canali di Sky (205) e di Mediaset (20), oltre che in streaming su Sky Go, Now, Mediaset Infinity e sul sito ufficiale di Luna Rossa. Sportface.it in alternativa vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale dalle 14:00.

Giovedì 22 agosto

Dalle 14:00, Alinghi Red Bull Racing-Orient Express Racint Team

A seguire, Emirates Team New Zealand-Luna Rossa Prada Pirelli Team

A seguire, NYYC American Magic-Ineos Britannia

A seguire, Luna Rossa Prada Pirelli Team-Orient Express Racing Team

