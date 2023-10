Albinoleffe-Virtus Verona oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Albinoleffe-Virtus Verona, match valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I bergamaschi sono reduci da un avvio di stagione complicato e vogliono provare a portare a casa una preziosa vittoria davanti ai propri tifosi. La formazione ospite, invece, si trova nei piani alti della classifica ed ha assolutamente intenzione di restarci ancora a lungo tempo. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 13 ottobre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251.

