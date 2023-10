LIVE – Albinoleffe-Virtus Verona 1-0, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

Alle 20:45 Albinoleffe e Virtus Verona scenderanno in campo in occasione dell’ottava giornata del girone A di Serie C 2023/2024. La Virtus è quarta a 14 punti e non vuole fermarsi. Bassifondi della classifica invece per i padroni di casa che fin qui hanno accumulato solamente 5 punti. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco.

AlbinoLeffe (3-5-2): Marietta; Marchetti, Borghini, Gatti; Gusu, Piccoli, Doumbia, Brentan, Zanini; Zoma, Arrighini. A disp. Taramelli, Moleri, Gelli, Genevier, Carletti, Toccafondi, Angeloni, Muzio, Poletti, Allieri, Longo, Agostinelli. All. Giovanni Lopez

Virtus Verona (3-4-1-2): Sibi; Cabianca, Faedo, Ntube; Daffara, Metlika, Demirovic, Manfrin; Danti; Casarotto, Zigoni. A disp. Zecchin, Voltan, Mazzolo, Cellai, Mehic, Beghetto, Ruggero, Zarpellon, Toffanin, Lodovici, Menato. All. Luigi Fresco

Albinoleffe-Virtus Verona 1-0 (63′ Piccoli)

FINE PARTITA. VINCE L’ALBINOLEFFE 1-0

91′ – Altra chance! Casarotto dribbla e crossa, Menato col tacco non trova l’impatto desiderato

89′ – Che occasione Virtus! Casarotto sfonda sulla destra e calcia: il tiro in diagonale è fuori misura

75′ – Doppio cambio Virtus. Esce Demirovic, entra Menato. Esce Ntube, dentro Beghetto

72′ – Dentro Poletti, fuori Piccoli. Cambio Albinoleffe

63′ – VANTAGGIO ALBINOLEFFE! CHE GOL! Piccoli si coordina da fuori area con una gran girata al volo: palla all’incrocio

53′ – Occasione Albinoleffe! Sugli sviluppi di un corner dalla destra, Borghini devia di testa. Longo in tuffo non arriva sul pallone: palla sul fondo

46′ – Si riparte. Dentro Longo, fuori Arrighini per i padroni di casa

FINE PRIMO TEMPO

44′ – Colpo di testa di Faedo: palla sul fondo

35′ – Punizione di Casarotto da posizione defilata: Marietta respinge

25′ – Ammonito Danti

17′ – Missile col mancino di Doumbia da fuori area! Palla fuori di poco, Sibi sembrava sulla traiettoria

14′ – Buona circolazione di palla per l’Albinoleffe

8′ – Zoma in gol, ma c’è fuorigioco: bandierina su. Rete annullata

6′ – Conclusione di Gatti dalla distanza: palla alta. Primo squillo dell’Albinoleffe

1′ – Fischio d’inizio