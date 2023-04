Agcom, ok alle linee guida per diritti tv Serie A

di Mattia Zucchiatti 17

Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato le Linee guida relative alla commercializzazione dei diritti di trasmissione del campionato di calcio della Serie A per le stagioni sportive 2024/25, 2025/26, 2026/27, 2027/2028 e 2028/2029. Lo rende noto la stessa Agcom spiegando che le Linee guida presentano “analogo contenuto rispetto a quelle approvate con delibera 423/22/Cons e valevoli per un solo triennio, “eccezione fatta per la possibile durata dei contratti”. L’Autorità si è soffermata sul profilo dell’estensione delle licenze a 5 anni, rilevando la necessità di considerare le potenzialità dei pacchetti dei diritti in fase di commercializzazione, sia ampliando le facoltà dei licenziatari dal punto di vista tecnologico, editoriale e commerciale, sia prevedendo eventuali nuove licenze. Prese in considerazione anche le possibili modalità innovative di fruizione dei contenuti che dovessero sopraggiungere.