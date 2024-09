Avellino-Giugliano oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2024/25

Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Avellino-Giugliano, match valido per la seconda giornata del girone C di Serie C 2024/2025. I Lupi irpini cercano assolutamente il riscatto dopo la disfatta 4-1 dell’esordio contro il Picerno, e hanno tutte le carte in regola per farlo data la profondità della rosa. La formazione napoletana però non parte battuta, e dopo la vittoria dell’esordio contro il Taranto firmata da un rigore di Romano, cercherà altri punti sul pur difficile campo dei biancoverdi.

Avellino-Giugliano: come vedere il match

L’incontro andrà in scena nella giornata di lunedì 2 settembre alle ore 20.45, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e in streaming su Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.