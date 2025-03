A poco più di un anno di distanza dalla dolorosa sconfitta patita per mano di Masanori Rikiishi, Michael Magnesi riprende la sua scalata iridata. Questa sera, sul ring del Magicland di Valmontone, il pugile italiano si prepara a sfidare Khalil El Hadri e in palio ci sarà proprio quella cintura WBC Silver dei superpiuma che gli è sfuggita un anno fa. “El Hadri è un buon pugile, lo conosco bene perché l’ho già incontrato da dilettante ed è venuto a farmi da sparring partner in passato – aveva dichiarato ai nostri microfoni durante il periodo di preparazione al match -. Ha una buona tecnica, ma non penso che possa impensierirmi più di tanto. Rikiishi è molto più forte, più alto e più abile tecnicamente. È un buon avversario, ma non è alla mia altezza e non posso farmi impensierire da lui”. Il laziale prova quindi a mettersi alle spalle il match dello scorso anno, riprendendo il suo percorso verso magari quell’O’Shaquie Foster che alla convention WBC ha dato vita ad un face off con Magnesi in vista di un possibile incontro mondiale nel futuro.

A CHE ORA E DOVE VEDERE MAGNESI – EL HADRI

Il main event della serata andrà in scena a partire dalle 22:00 circa di oggi, venerdì 28 marzo, sul ring di Valmontone. Sarà possibile seguire la diretta televisiva dell’incontro in chiaro su Rai Sport e in streaming gratuito su RaiPlay.

LA CARD DI MAGNESI – EL HADRI