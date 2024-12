Prosegue la stagione 2024/2025 degli sport invernali. Dopo due giorni di pausa tra vigilia e Natale, tornerà protagonista lo sci alpino con bene quattro gare. Gli uomini saranno impegnati nella discesa di Bormio sabato 28 alle ore 11.30. 28 dicembre che vedrà anche lo slalom gigante femminile di Semmering. Le ragazze resteranno anche il giorno dopo, domenica 29 dicembre, in Austria per lo slalom sempre a Semmering dove Federica Brignone cercherà punti importanti per tornare nelle prime dieci in generale. 29 dicembre con uomini nuovamente impegnati nel super-G di Bormio. Non solo lo sci alpino sarà protagonista in chiusura di 2024. Lo sci di fondo vola a Dobbiaco, in Italia, per le 15 km maschili e femminili valide per il Tour de Ski in programma il 29 dicembre. Prosegue anche la Coppa del Mondo di salto con gli sci che vedrà due prove, rispettivamente 28 e 29 dicembre. La prima sarà valida per la Continental Cup ad Engelberg (Svizzera), la seconda sarà valevole per la Coppa del Mondo a Oberdorf (Germania). Non si ferma nemmeno lo slittino con la Coppa del Mondo juniores (slittino naturale) e i Campionati Italiani di artificiale.

Il programma delle gare

SCI ALPINO

Gio. 26/12/24 – Coppa del mondo – 1a prova DH maschile Bormio (Ita) – ore

Ven. 27/12/24 – Coppa del mondo – 2a prova DH maschile Bormio (Ita) – ore

Sab. 28/12/24 – Coppa del mondo – DH maschile Bormio (Ita) – ore 11.30, diretta tv Raidue ed Eurosport

Sab. 28/12/24 – Coppa del mondo – GS femminile Semmering (Aut) – ore 10.00 e 13.30, diretta tv Raidue ed Eurosport

Dom. 29/12/24 – Coppa del mondo – SG maschile Bormio (Ita) – ore 11.30, diretta tv Raidue ed Eurosport

Dom. 29/12/24 – Coppa del mondo – SL femminile Semmering (Aut) – ore 10.00 e 13.30, diretta tv Raidue ed Eurosport

SCI DI FONDO

Sab. 28/12/24 – Coppa del mondo/Tour de Ski – Sprint TL maschile e femminile Dobbiaco (Ita) – qualificazioni ore 12.00, finali ore 14.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 29/12/24 – Coppa del mondo/Tour de Ski – 15 km TC femminile Dobbiaco (Ita) – ore 12.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 29/12/24 – Coppa del mondo/Tour de Ski – 15 km TC maschile Dobbiaco (Ita) – ore 14.45, diretta tv RaiSport ed Eurosport

SALTO CON GLI SCI

Ven. 27/12/24 – Continental Cup – HS140 maschile Engelberg (Svi) – ore 15.45

Sab. 28/12/24 – Coppa del mondo/4 Trampolini – Qualificazioni HS137 maschile Oberstdorf (Ger) – ore 16.30, diretta tv Eurosport

Sab. 28/12/24 – Continental Cup – HS140 maschile Engelberg (Svi) – ore 12.00

Dom. 29/12/24 – Coppa del mondo/4 Trampolini – HS137 maschile Oberstdorf (Ger) – ore 16.30, diretta tv Eurosport

SLITTINO PISTA ARTIFICIALE

Ven. 27/12/24 – Campionati Italiani Assoluti – Singolo maschile, singolo femminile, doppio maschile Igls (Aut)

SLITTINO PISTA NATURALE

Sab. 28/12/24 – Coppa del mondo juniores – Doppio maschile Obdach (Aut) – ore 14.00

Dom. 29/12/24 – Coppa del mondo juniores – Singolo maschile e femminile Obdach (Aut) – ore 09.00 e 11.00

Le classifiche

Classifica generale femminile

Camille Rast (Sui) 287 Cornelia Huetter (Aut) 250 Mikaela Shiffrin (Usa) 245 Sofia Goggia (Ita)/Lara Gut-Behrami (Sui) 240 Federica Brignone (Ita) 219 Zrinka Ljutic (Cro) 202 Sara Hector (Swe) 182 Lena Duerr (Ger) 181 Katharina Liensberger (Aut) 177

15. Marta Bassino (Ita) 120

23. Elena Curtoni (Ita) 86

25. Laura Pirovano (Ita) 87

34. Roberta Melesi (Ita) 57

50. Asja Zenere (Ita) 29

53. Giorgia Collomb (Ita) 27

55. Martina Peterlini (Ita) 25

71. Ilaria Ghisalberti (Ita) 10

71. Beatrice Sola (Ita) 10

85. Vicky Bernardi (Ita) 7

92. Lara Della Mea (Ita) 5

93. Nadia Delago (Ita) 4

Classifica generale maschile

Marco Odermatt (Sui) 540 punti Henrik Kristoffersen (Nor) 419 Atle Lie McGrath (Nor) 322 Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 239 Alexander Steen Olsen (Nor) 237 Loic Meillard (Sui) 234 Clement Noel (Fra) 200 Timon Haugan (Nor) 173 Zan Kranjec (Slo) 168 Filip Zubcic (Cro) 150

12. Mattia Casse (Ita) 138

14. Alex Vinatzer (Ita) 125

19. Luca De Aliprandini (Ita) 118

44. Dominik Paris (Ita) 60

45. Giovanni Franzoni (Ita) 55

61. Tobias Kastlunger (Ita) 41

68. Giovanni Borsotti (Ita) 32

76. Pietro Zazzi (Ita) 24

90. Stefano Gross (Ita) 17

93. Nicolò Molteni (Ita) 15

108. Florian Schieder (Ita) 8

113. Hannes Zingerle (Ita) 7

118. Christof Innerhofer (Ita) 4