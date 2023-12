Snowboardcross, CdM 2023/2024: a Cervinia è trionfo Italia nella gara a squadre con Moioli e Visentin

Si chiude alla grande il fine settimana di Coppa del Mondo di snowboardcross in quel di Cervinia, con l’Italia che trionfa nella gara a squadre mista che ha completato la tappa valdostana. Michela Moioli e Omar Visintin, già argento nell’ultima Olimpiade di Pechino in questa specialità, sono riusciti a tornare sul gradino più alto del podio a due anni di distanza dal successo ottenuto nel dicembre 2021 in Austria, a Montafon. Un atto finale in cui Visintin è stato formidabile, lasciando un buon vantaggio da gestire alla compagna di squadra. Moioli ha poi resistito al tentativo di rimonta di Francia (con il team composto da Loan Bozzolo e Chloe Trespeuch) e Svizzera (Kalle Koblet e Sina Siegenthaler), rispettivamente seconda e terza al traguardo. Settimo posto per l’altro team azzurro composto da Lorenzo Sommariva e Sofia Belingheri, che chiude in terza piazza la small final. Dodicesima la terza squadra, formata da Tommaso Leoni e Sofia Groblechner.

“E’ una sensazione incredibile – sono le parole di Michela Moioli – Per me vuol dire tanto tornare a vincere dopo l’infortunio. Non potevo avere un compagno migliore per festeggiare il ritorno alla vittoria: ha fatto una grande gara e ho provato ad essere all’altezza della sua prova, cosa che non mi era riuscita troppo bene sabato nella gara individuale”. Molto soddisfatto anche Visintin: “Ho fatto il meglio che potevo per dare il giusto vantaggio a Michela. Lei ha fatto il suo, è fortissima ed ora possiamo celebrare questo successo e vivere col sorriso le feste”.