Gabriel Messner chiude al secondo posto nel gigante parallelo di Bansko, in Bulgaria. L’azzurro si inchina solamente a Dario Caviezel nella Big final (+0″79). Lo svizzero, decisamente in palla oggi, è stato giustiziere di ben tre italiani. Ha eliminato prima Aaron March negli ottavi di finale (+0″43), poi Mirko Felicetti nei quarti (+0″07) e, infine, ha sconfitto Messner nella Big final di 79 centesimi. Lo snowboarder azzurro si è reso protagonista di una grande prova nei quarti di finale dove è riuscito a battere il leader della classifica generale Andreas Prommegger. Rammarico per Maurizio Bormolini, fuori ai quarti dopo un errore nel finale nel duello con Alexander Payer, poi terzo al termine della Small final vinta contro Yankov.

I risultati di giornata

OTTAVI – RUN 1 – Dario Caviezel b. Aaron March (+0″43)

OTTAVI – RUN 2 – Mirko Felicetti b. Arvid Auner (+0″21)

OTTAVI – RUN 3 – Elias Huber b. Roland Fischnaller (+1″74)

OTTAVI – RUN 4 – Radoslav Yankov b. Tervel Zamfirov (+0″28)

OTTAVI – RUN 5 – Gabriel Messner b. Dominik Burgstaller (DNF)

OTTAVI – RUN 6 – Andreas Prommegger b. Benjamin Karl (+0″44)

OTTAVI – RUN 7 – Alexander Payer b. Zan Kosir (DNF)

OTTAVI – RUN 8 – Maurizio Bormolini b. Edwin Coratti (DNF)

QUARTI – RUN 1 – Dario Caviezel b. Mirko Felicetti (+0″07)

QUARTI – RUN 2 – Radoslav Yankov b. Elias Huber (+4″43)

QUARTI – RUN 3 – Gabriel Messner b. Andreas Prommegger (0″26)

QUARTI – RUN 4 – Alexander Payer b. Maurizio Bormolini (+0″26)

SEMIFINALI – RUN 1 – Dario Caviezel b. Radoslav Yankov (DNF)

SEMIFINALI – RUN 2 – Gabriel Messner b. Alexander Payer (+0″05)

SMALL FINAL – Alexander Payer b. Radoslav Yankov (+0″05)

BIG FINAL – Dario Caviezel b. Gabriel Messner (+0″79)

La classifica generale

Andreas Prommegger (AUT) 518 punti Maurizio Bormolini (ITA) 505 punti Gabriel Messner (ITA) 447 punti Daniele Bagozza (ITA) 416 punti Radoslav Yankov (BUL) 414 punti Arvid Auner (AUT) 377 punti Tim Mastnak (SLO) 369 punti Benjamin Karl (AUT) 368 punti Aaron March (ITA) 338 punti Dario Caviezel (SUI) 314 punti

12. Edwin Coratti (ITA) 288 punti

15. Mirko Felicetti (ITA) 237 punti

18. Roland Fischnaller (ITA) 168 punti

42. Marc Hofer (ITA) 11 punti

43. Fabian Lantscher (ITA) 11 punti

Al femminile

Finisce invece ai piedi del podio il cammino di Jasmin Coratti. Ottima terza in qualificazione l’altoatesina accede in semifinale superando prima la canadese Moisan e quindi l’ucraina Dancha. Il duello con la giapponese Tsubaki Miki non sorride all’azzurra, che nella sfida per il terzo posto deve poi arrendersi di fronte all’olandese Michelle Bakken. Ad imporsi, al termine della big final, è quindi la tedesca Ramona Hoffmeister che ha la meglio su Miki; semaforo rosso negli ottavi quindi per Elisa Caffont (nona), superata nel primo turno del tabellone principale dalla slovena Gloria Kotnik.

I risultati di giornata

OTTAVI – RUN 1 – Michelle Dekker b. Zuzana Maderova (+1″30)

OTTAVI – RUN 2 – Gloria Kotnik b. Elisa Caffont (+0″04)

OTTAVI – RUN 3 – Ladina Caviezel b. Aleksandra Krol-Walas (+0″03)

OTTAVI – RUN 4 – Ramona Theresia Hofmeister b. Larissa Gasser (DNF)

OTTAVI – RUN 5 – Tsubaki Miki b. Melanie Hochreiter (+1″06)

OTTAVI – RUN 6 – Julie Zogg b. Sabine Payer (+0″16)

OTTAVI – RUN 7 – Annamari Dancha b. Cheyenne Loch (+0″08)

OTTAVI – RUN 8 – Jasmin Coratti b. Aurelie Moisan (DNF)

QUARTI – RUN 1 – Michelle Dekker b. Gloria Kotnik (DNF)

QUARTI – RUN 2 – Ramona Theresia Hofmeister b. Ladina Caviezel (+0″61)

QUARTI – RUN 3 – Tsubaki Miki b. Julie Zogg (+0″21)

QUARTI – RUN 4 – Jasmin Coratti b. Annamari Dancha (DNF)

SEMIFINALI – RUN 1 – Ramona Theresia Hofmeister b. Michelle Dekker (+0″24)

SEMIFINALI – RUN 2 – Tsubaki Miki b. Jasmin Coratti (+5″02)

SMALL FINAL – Michelle Dekker b. Jasmin Coratti (+2″32)

BIG FINAL – Ramona Theresia Hofmeister b. Tsubaki Miki (+0″92)

La classifica generale aggiornata

Tsubaki Miki (JPN) 830 punti Sabine Payer (AUT) 574 punti Ramona Theresia Hofmeister (GER) 554 punti Aleksandra Krol-Walas (POL) 528 punti Jasmin Coratti (ITA) 444 punti Julie Zogg (SUI) 434 punti Michelle Dekker (NED) 416 punti Claudia Riegler (AUT) 363 punti Elisa Caffont (ITA) 312 punti Gloria Kotnik (SLO) 261 punti

12. Lucia Dalmasso (ITA) 254 punti

29. Elisa Fava (ITA) 40 punti