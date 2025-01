Maurizio Bormolini trionfa a Rogla, in Slovenia, nella tappa valida per la Coppa del Mondo di snowboard parallelo. Nello slalom gigante l’azzurro è protagonista di giornata sin dagli ottavi di finale dove elimina il Andreas Prommegger nel testa a testa tra i primi due della classifica generale. Due derby per arrivare in finale. Prima batte Mirko Felicetti e poi sconfigge Aaron March, che si consolerà vincendo la small finale contro Benjamin Karl.

Nella big final Bormolini la spunta su Elias Huber di soli tre centesimi. Fuori ai quarti Roland Fischnaller, battuto nel derby azzurro da March. “Sono davvero emozionato e contento per questo successo – le parole del vincitore – perchè Rogla è sempre stata una pista complicata per me. Oggi ho dato del mio meglio e sono riuscito a superare Huber in finale per proseguire in questa grande stagione. Ci tenevo a vincere questo trofeo”. “Sono molto soddisfatto di questo terzo posto, mi sono goduto tutta la gara ed anche la sfida con Karl nella small final è stata una grande sfida: è andata alla grande” sono state invece le parole di March.

I risultati

OTTAVI – RUN 1 – Radoslav Yankov b. Sangkyum Kim (+0″19)

OTTAVI – RUN 2 – Benjamin Karl b. Arnaud Gaudet (+0″14)

OTTAVI – RUN 3 – Elias Huber b. Arvid Auner (+0″04)

OTTAVI – RUN 4 – Tim Mastnak b. Christoph Karner (+0″13)

OTTAVI – RUN 5 – Roland Fischnaller b. Alexander Payer (0″04)

OTTAVI – RUN 6 – Aaron March b. Oskar Kwiatkowski (+0″03)

OTTAVI – RUN 7 – Mirko Felicetti b. Gabriel Messner (+0″12)

OTTAVI – RUN 8 – Maurizio Bormolini b. Andreas Prommegger (+0″46)

QUARTI – RUN 1 – Benjamin Karl b. Radoslav Yankov (+0″23)

QUARTI – RUN 2 – Elias Huber b. Tim Mastnak (+0″13)

QUARTI – RUN 3 – Aaron March b. Roland Fischnaller (+0″65)

QUARTI – RUN 4 – Maurizio Bormolini b. Mirko Felicetti (+0″76)

SEMIFINALI – RUN 1 – Elias Huber b. Benjamin Karl (+0″07)

SEMIFINALI – RUN 2 – Maurizio Bormolini b. Aaron March (+0″22)

SMALL FINAL – Aaron March b. Benjamin Karl (+0″02)

BIG FINAL – Maurizio Bormolini b. Elias Huber (+0″03)

La classifica generale, Bormolini stacca Prommegger

Maurizio Bormolini (ITA) 605 punti Andreas Prommegger (AUT) 534 punti Gabriel Messner (ITA) 471 punti Radoslav Yankov (BUL) 454 punti Daniele Bagozza (ITA) 427 punti Benjamin Karl (AUT) 418 punti Tim Mastnak (SLO) 414 punti Arvid Auner (AUT) 399 punti Aaron March (ITA) 398 punti Alexander Payer (AUT) 325 punti

Al femminile

Ottimo terzo posto per Elisa Caffont, che si consolida sempre di più nella top ten della classifica generale. Sorteggio sfortunato negli ottavi di finale con il derby tra le uniche azzurre in gara. Caffont ha la meglio su una imperfetta Jasmin Coratti. Nei quarti l’italiana sorprende la tedesca Ramona Theresia Hofmeister (terza nella generale) per poi essere costretta ad inchinarsi alla dominatrice della disciplina Tsubaki Miki, che poi batterà nella Big final Sabine Payer. Nella Small final Caffont approfitta dell’uscita di Zuzana Maderova per prendersi il terzo posto.

I risultati

OTTAVI – RUN 1 – Ramona Theresia Hofmeister b. Kaylie Buck (+0″18)

OTTAVI – RUN 2 – Elisa Caffont b. Jasmin Coratti (+1″28)

OTTAVI – RUN 3 – Ladina Caviezel b. Julie Zogg (+0″04)

OTTAVI – RUN 4 – Tsubaki Miki b. Iris Pflum (+0″77)

OTTAVI – RUN 5 – Michelle Dekker b. Haerim Jeong (+0″42)

OTTAVI – RUN 6 – Sabine Payer b. Flurina Baetschi (DNF)

OTTAVI – RUN 7 – Claudia Riegler b. Cheyenne Loch (+0″23)

OTTAVI – RUN 8 – Zuzana Maderova b. Aleksandra Krol-Walas (+0″07)

QUARTI – RUN 1 – Elisa Caffont b. Ramona Theresia Hofmeister (+0″04)

QUARTI – RUN 2 – Tsubaki Miki b. Ladina Caviezel (+1″01)

QUARTI – RUN 3 – Sabine Payer b. Michelle Dekker (+0″09)

QUARTI – RUN 4 – Zuzana Maderova b. Claudia Riegler (+0″06)

SEMIFINALI – RUN 1 – Tsubaki Miki b. Elisa Caffont (+0″03)

SEMIFINALI – RUN 2 – Sabine Payer b. Zuzana Maderova (DNF)

SMALL FINAL – Elisa Caffont b. Zuzana Maderova (DNF)

BIG FINAL – Tsubaki Miki b. Sabine Payer (+0″15)

La classifica generale, Caffont consolida la top ten