Slittino, Fischnaller quarto nella gara di Coppa del Mondo a Winterberg

Podio sfiorato per Dominik Fischnaller, nel corso della gara di Coppa del Mondo di slittino 2022/23 a Winterberg. L’azzurro ha chiuso in quarta posizione, a soli dieci millesimi dal terzo posto. Ottimo risultato comunque per l’italiano, che conquista punti preziosi per la classifica generale di Coppa del Mondo. Dopo la gara odierna infatti Fischnaller ha perso appena 10 punti da Loch, rimanendo dunque al comando con ben 99 lunghezze di vantaggio dal tedesco. La gara di Winterberg è stata vinta dal tedesco Max Langenhan, primo davanti all’austriaco Jonas Mueller e dall’altro tedesco, Felix Loch.