Slittino, Coppa del Mondo Sigulda 2024: seconda posizione e nono podio stagionale per Vötter/Oberhofer

Nella penultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di slittino arriva il nono podio per Andrea Vötter e Marion Oberhofer. Sul budello di Sigulda il tandem azzurro chiude al secondo posto, a soli 85 millesimi di ritardo dalla coppia tedesca formata da Jessica Degenhardt e Cheyenne Rosenthal, che dopo aver siglato il miglior tempo nella prima manche, si è confermata davanti a tutte con il tempo complessivo di 1’25″743. Degenhardt e Rosenthal con questo successo allungano in classifica di specialità, portandosi a +15 sulla coppia azzurra con una sola gara in programma, ancora a Sigulda la prossima settimana. Perfetta parità invece nella classifica generale, con le due coppie appiate a quota 810 quando mancano all’appello ancora due sprint ed un doppio.

Nel doppio maschile settimo posto per Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner e nono per Ludwig Rieder e Lukas Gufler. Il successo è andato ai padroni di casa Bots/Plume. Nella prova di singolo arriva l’undicesimo posto per Verena Hofer in una gara vinta dalla tedesca Anna Berreiter davanti alla lettone Elina Ieva Vitola e alla connazionale Julia Taubitz, quest’ultima leader della classifica generale. Diciottesima piazza per l’altra nostra portacolori Nina Zöggeler.