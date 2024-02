Slittino, CdM Altenberg: Fischnaller chiude quinto, vittoria a Langenhan

Quinto posto per Dominik Fischnaller nel singolo maschile di Altenberg, valido per la Coppa del Mondo di slittino. L’azzurro ha recuperato ben sei posizioni e, dopo una prima run tutt’altro che entusiasmante, è riuscito a chiudere in top 5. La vittoria è andata a Max Langenhan, addirittura 21° al termine della prima run ma bravo ad approfittare di una pista in grande evoluzione. 1’51″162 il tempo del tedesco, capace di precedere David Gleirscher, secondo a 121 millesimi. Sul gradino più basso del podio infine Kristers Aparjods, terzo a 127. Per quanto riguarda gli altri azzurri, Leon Felderer ha chiuso decimo, mentre Alex Gufler tredicesimo.