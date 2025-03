Sara Fantini ha chiuso al terzo posto la Coppa Europa di lanci nella giornata inaugurale della competizione che è in corso a Nicosia (Cipro). Gara solida e sempre in crescendo per la campionessa europea del martello, che è partita dalla misura di 69.70 per poi passare a 70.26, 71.26 e infine al 72.37 che le è valso il terzo posto nonché nuovo primato stagionale. Inarrivabile la vincitrice di giornata, la finlandese Silja Kosonen, che lancia a 77.07 metri firmando il nuovo record europeo U23 nonché nuova migliore prestazionale stagionale a livello mondiale. Secondo posto per un’altra 2002, la francese Rose Loga, con la misura di 72.87 metri. Da sottolineare, inoltre, che si tratta del quarto podio consecutivo nella competizione, dopo la terza posizione nel 2022, la vittoria del 2023 e un altro terzo posto nel 2024.

Non solo Sara Fantini: i risultati degli altri azzurri

Fantini non era l’unica azzurra in gara quest’oggi. Nel giavellotto, ad esempio, Paola Padovan ha chiuso al sesto posto con un lancio da 55.75 nell’ultimo tentativo, migliorando il suo stagionale. La gara è stata stravinta dalla 21enne serba Adriana Vilagos: già due volte vicecampionessa europea, si migliora di oltre un metro con 66.88 metri. Nel getto del peso, Sara Verteramo chiude decima con 16.13, mentre nel disco Alessio Mannucci chiude diciannovesimo con 57.40 davanti all’altro azzurro Enrico Saccomano (57.27), quest’ultimo all’esordio con la Nazionale assoluta.

Il programma di domenica 16 marzo

La competizione si svolge su due giorni, quindi domani, domenica 16 marzo, si terrà la seconda e ultima giornata. Si comincia alle 10:10 con il lancio del martello U23, che vedrà in gara Rachele Mori. In contemporanea comincerà anche il lancio del disco maschile con Stefano Marmonti. Alle 11:40 prenderà il via la Finale A del getto del peso con Anna Musci. Alle 12:25 Giorgio Olivieri sarà impegnato nella Finale B del lancio del martello mentre Lucio Claudio Visca nel lancio del giavellotto U23. Nel pomeriggio in gara anche Nick Ponzio nel peso (16:55), Giovanni Frattini e Roberto Orlando nel giavellotto (15:20), Emily Conte e Daisy Osakue nel disco (17:20).