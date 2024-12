Quattro sorrisi azzurri a San Candido: Simone Deromedis, Dominik Zuech, Davide Cazzaniga e Jole Galli staccano il pass nelle qualificazioni della tappa pusterese della Coppa del Mondo di skicross, in vista della sfida di venerdì, la prima delle due gare dell’appuntamento italiano del circuito. Nel turno preliminare maschile è il tedesco Florian Wilmsmann ad aver fatto segnare il miglior tempo (1:19.46), precedendo di un singolo centesimo di secondo lo svizzero Ryan Regez, mentre l’austriaco Johannes Aujesky ha chiuso in terza posizione a 0′.02. Quarta posizione per il giapponese Satoshi Furuno, ritardo per 0.29) proprio come il francese Youri Duplessis Kergomard, quinto. Sesto invece lo svizzero Alex Fiva (+0.45), che ha preceduto il canadese Kristofor Mahler e proprio Simone Deromedis (+0.46), ottavo nella classifica provvisoria. Completano la top 10 il francese Terence Tchiknavorian (+0.50) e lo svizzero Tobias Baur (+0.55). Quindicesimo tempo invece per Dominik Zuech, attardato di 0.73, mentre Davide Cazzaniga si prende il 32esimo e ultimo posto utile (+1.37) soffiandolo a Federico Tomasoni (+1.57), primo degli esclusi. Non qualificati Edoardo Zorzi (+2″18) e Yanick Gunsch (+2″18), rispettivamente 41esimo e 42esimo.

Terzo posto in qualificazione invece per Jole Galli, classe 1995, capace di chiudere la gara in 1:24.31, alle spalle solamente della svizzera Talina Gantenbein, leader di giornata con il tempo di 1:24.07, e della canadese India Sherret (+0.23). La tedesca Daniela Maier è quarta con un ritardo di 0.30, mentre la canadese Marielle Thompson occupa il quinto posto (+0.38). Più indietro la francese Marielle Berger Sabbatell (6°, +0.91), la francese Jade Grillet Aubert (7°, +1.23), l’altra transalpina Mylene Ballett Baz (8°, +1.40), la canadese Courtney Hoffos (9°, +1.90) e la francese Anouck Errard (10°, +2.00). Venerdì 20 dicembre la prima delle due gare di San Candido prenderà il via con gli ottavi maschili dalle 12:15. L’indomani il sipario si alzerà alle 10:40 con il turno di qualificazione che precederà gara-2, prevista alle 13.

LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA

Deromedis è reduce dal secondo posto di Arosa, un podio che gli ha permesso di tornare in vetta alla classifica generale con 196 punti, diciassette in più rispetto allo stesso Howden, mentre il tedesco Wilmsmann è terzo con 165. Più indietro il canadese Drury, quarto con 127, mentre lo svizzero Fiva completa la top 5 a quota 122. Federico Tomasoni ha fin qui collezionato 14 punti che valgono il 35esimo posto. Dominich Zuech è invece 42esimo, tre posizioni sopra Yannik Gunsch. Dominio canadese nella classifica femminile: al primo posto c’è Marielle Thompson (260), davanti a Sherret (225). Terza la tedesca Maier (169). Jole Galli è ottava con 100 punti.

CLASSIFICA MASCHILE

SIMONE DEROMEDIS 196 Reece Howden 179 Florian Wilmsmann 165

CLASSIFICA FEMMINILE

Marielle Thompson 260 India Sherret 225 Daniela Maier 169

8. JOLE GALLI 100