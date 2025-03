Il miracolo non riesce a Simone Deromedis: l’azzurro chiude terzo nell’ultima prova stagionale di ski cross e termina al secondo posto nella classifica generale. A Idre Fjall, in Svezia, si volge l’epilogo di una stagione appassionante, in cui l’azzurro ha lottato fino all’ultima curva per provare a conquistare la sfera di cristallo. Un obiettivo che si era complicato ulteriormente in gara-1, nella giornata di ieri, in cui aveva chiuso secondo dietro al rivale Reece Howden. Uno scenario che si è ripetuto anche quest’oggi, consegnando il trofeo al canadese: per il nordamericano si tratta della terza sfera di cristallo in carriera, mentre a Deromedis non è bastato il terzo posto odierno.

La giornata di Deromedis

L’azzurro, infatti, non è partito al meglio nella Big Final, girando in quarta posizione al primo intermedio. La rimonta si è fermata al terzo posto, che certifica comunque l’assoluta bontà della stagione del 25enne di Trento. A prendersi la seconda piazza è stato il francese Kergomard Youri Duplessis, mentre in quarta posizione ecco l’altro canadese, Kristofor Mahler. Settimo, in virtù del terzo posto nella Small Final, il tedesco Florian Wilmsmann, che si era presentato alla giornata ancora virtualmente in lotta per la vittoria, ma di fatto escluso dai giochi.

Che fosse una questione a due tra Deromedis e Howden lo si era capito fin dalle prime fasi. Tra gli ottavi di finale e le semifinali, infatti, i due contendenti al titolo hanno vinto tutte le rispettive batterie, fino all’atto finale. Un ottimo modo per affermare la propria superiorità da parte di due splendidi interpreti di questa disciplina. In gara per l’Italia anche Dominik Zuech e Federico Tomasoni: entrambi sono usciti agli ottavi, il primo per una caduta e il secondo in virtù dell’ultima posizione nella propria batteria.

Ski cross: Galli si ferma alla Small Final, vince Smith

Per quanto riguarda la gara femminile, Jole Galli ha chiuso la propria stagione con un sesto posto, maturato con la seconda posizione nella Small Final. L’azzurra aveva superato brillantemente i quarti di finale, ottenendo il secondo posto nella propria batteria dietro alla svedese Uma Kruse Een, fermandosi poi in semifinale, dove è arrivato l’ultimo posto. Nella Small Final, poi, Galli ha disputato una buona gara, pur non riuscendo ad attaccare la prima posizione della francese Marielle Berger Sabbatel. La Big Final, invece, ha visto trionfare la svizzera Fanny Smith davanti alla canadese Courtney Hoffos e alla connazionale Talina Gantenbein. Caduta, infine, Daniela Maier.