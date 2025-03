Arriva una svolta ufficiale che riguarda Valentino Rossi: cambia tutto in MotoGP, i tifosi stentano a crederci! Novità assurda, i dettagli

Pur essendo ormai uscito dal giro della MotoGp da alcuni anni, Valentino Rossi resta un’icona per il mondo del motociclismo in Italia e più in generale a livello internazionale, tanto da aver creato un proprio brand con la VR46 che non a caso porta le sue iniziali e il numero tanto caro all’azzurro. La leggenda delle due ruote è diventato un personaggio glamour e ormai si parla di lui non solo per quanto fa nello sport ma anche al di fuori di esso, ad esempio attirando gli appassionati di gossip dopo la nascita della seconda figlia dalla relazione con Francesca Sofia Novello.

L’ultima novità rischia di sconvolgere davvero tutti e cambiare il corso delle cose in MotoGp. La svolta è ufficiale ed è arrivata nelle ultime ore, con tanto di annuncio social che ha reso ancora più suggestivo il tutto. L’innovazione è realtà nel Gran Premio degli USA che si tiene in questo weekend.

Svolta per Valentino Rossi, clamorosa novità: cambia tutto in MotoGP

In una tappa del Mondiale così suggestiva da sempre, il team VR46 ha voluto omaggiare il GP delle Americhe di Austin con una livrea completamente nuova e che sarà dedicata all’evento, portata in pista dai due piloti Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli nella gara di oggi.

La livrea è naturalmente a stelle e strisce e ci sono forti richiami della bandiera americana. Si tratta di una dedica particolare alla National Football League (NFL), la federazione di football americano più seguita nel paese e in particolare in Texas. Essa è la più importante lega sportiva degli Stati Uniti, un po’ come la nostra serie A di calcio in Italia, giusto per fare un esempio. Le divise sono state disegnate da Aldo Drudi e Drudi Performance.

Non solo però tute e moto modificate per celebrare al meglio la tappa negli USA. Ci sono state, infatti, anche colori nuovi sulle magliette indossate dai piloti durante l’intero fine settimana. Si tratta di un’edizione speciale con i numeri 49 e 21 stampati su queste maglie che sono quelli, appunto, di Giannantonio e Morbidelli. Il tutto in pieno stile football americano. Insomma, la VR46 non si è fatta mancare nulla per onorare l’America ad Austin. Nella speranza che arrivino i risultati anche in pista.