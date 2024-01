Skeleton, Margaglio: “Contenta per il podio, punto anche alla classifica generale”

“Sono molto contenta. Ho fatto due discese solide, sentendo qualche problemino in spinta, ma credo si tratti soprattutto di una questione mentale, anche se alla fine ho fatto il secondo tempo”. Queste le parole di Valentina Margaglio al termine della prova di St. Moritz, chiusa con il secondo posto dietro Bos. “E’ un piazzamento importante per la classifica generale, a questo punto comincio a darci un’occhiata, però la cosa che conta è quanto mi sto divertendo ad ogni gara”, continua l’azzurra, ora seconda in generale con 748 punti, prima Bos a 810.