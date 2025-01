Va in archivio la prima giornata dei Campionati Europei di shot track, in corso di svolgimento sul ghiaccio della Joynet Arena di Dresda, in Germania. Risposte positive da parte della spedizione azzurra che non lascia indietro nessuno e supera con l’intero contingente il turno di qualificazione. Nella giornata di domani, sabato 18 gennaio, saranno assegnati i primi quattro titoli (500 e 1.500 maschili; 1.000 e staffetta femminili).

Bottino pieno per le azzurre dei 1.500. Nei quarti di finale a staccare il pass per il penultimo atto sono state Elisa Confortola, seconda nella terza batteria (2:47.157) alle spalle dell’ungherese Maja Somodi (2:46.986), Arianna Fontana, seconda nella heat 2 (2:40.711) dietro l’olandese Xandra Velzeboer (2:40.599) e Gloria Ioriatti, prima nella terza batteria (2:41.633). Tutte e tre le azzurre si sono poi ripetute sui 1000 metri: Confortola ha chiuso in 1:31.677, Ioriatti in 1:36.667, Fontana in 1:40.119.

Tre su tre anche per gli uomini sia nei 1.500 che nei 1000: Luca Spechenhauser nei 1.500 chiude al secondo posto la prima heat (2:20.042), poi stacca il pass nei 1000 (1:26.852), mentre Pietro Sighel vince la seconda heat in 2:29.219 nei 1.500 e completa l’opera nei 1000 in 1:27.933. Promosso anche Thomas Nadalini che vince la quarta batteria (2:33.667) nei 1.500 e vince la sesta nei 1000 (1:25.548).

Nadalini e Sighel hanno risposto presente anche nelle batterie dei 500 m: il primo con il tempo di 40.734, che è valso il primo posto nella settima batteria, mentre il campione del mondo di Seul 2023 ha fatto registrare un 40.754 nella terza heat. Promosso anche Lorenzo Previtali (41.362). Nelle batterie femminili sulla stessa distanza Arianna Fontana non ha avuto problemi, assicurandosi la qualificazione con la vittoria della quarta batteria in 44.120. Avanti anche Chiara Betti (44.097) e Arianna Sighel (44.040).

Segnali positivi anche dalle staffette. Qualificazione nella gara mista con Elisa Confortola, Arianna Sighel, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser che vincono in 2:42.415 la seconda batteria. Nel team relay maschile promossi Mattia Antonioli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali e il solito Spechenhauser che si impongono in 6:55.476 davanti a Turchia e Belgio, staccando il pass per la semifinale.

IL PROGRAMMA DEL WEEK END

Domani, sabato 18 gennaio, come detto, si assegneranno i primi quattro titoli continentali (500 e 1.500 maschili; 1.000 e staffetta femminili). Si partirà però al mattino, dalle 10:00, con i ripescaggi. Alle 12:00 spazio alla semifinale della staffetta mista, seguita dalle semifinali dei 1.500 maschili (13:35) e dai quarti di finale dei 1.000 femminili (13:53). A seguire, le finali dei 1.500 maschili (14:25) e le semifinali dei 1.000 femminili (14:48). Poi i quarti di finale dei 500 maschili (14:57) e la finale dei 1.000 femminili (15:25). Quindi la semifinale dei 500 maschili (15:43) e la semifinale della staffetta femminile sui 3.000 metri (16:05). Alle 16:21 spazio alla finale dei 500 maschili e alla finale della staffetta femminile (17:24 la finale A).

SETTORE MASCHILE

500 m: Nadalini, Previtali, Sighel.

1.000 m: Nadalini, Sighel, Spechenhauser.

1.500 m: Nadalini, Sighel, Spechenhauser

SETTORE FEMMINILE

500 m: Betti, Fontana, Sighel.

1.000 m: Confortola, Fontana, Ioriatti.

1.500 m: Confortola, Fontana, Ioriatti.

STAFFETTE: maschile, femminile e mista