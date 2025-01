L’ex tecnico della Roma esce allo scoperto sul suo futuro: “Mi sono innamorato dello stadio e dell’amore che i tifosi hanno per la squadra”

De Rossi torna in panchina. Ma non alla Roma, a meno di nuove decisioni strambe dei Friedkin. E nemmeno in Serie A, sempre che la Fiorentina non mandi davvero via Palladino. Per il prossimo futuro occhio invece alla Premier e alla Liga, dove il nome dell’ex capitan futuro e campione del Mondo 2006 può suscitare assai interesse. Ma in verità la prossima destinazione di De Rossi potrebbe essere del tutto inaspettata. O meglio dire sorprendente oltre che affascinante, considerato che parliamo di un allenatore ancora in fase embrionale.

De Rossi, embrione di un allenatore: idee non ideologia

De Rossi sta studiando il mestiere di allenatore, del resto fatto di continuo studio e aggiornamento. Qualcosa di buono alla Roma già si è visto, come pure di sbagliato e decisamente da correggere. Una persona saggia, una che gli vuole bene davvero probabilmente gli consiglierebbe di non diventare troppo ‘talebano’, di coltivare sì le sue idee, ma senza farle diventare ideologia. Nel calcio, come in tutti gli sport, sono sempre i risultati che contano. Senza quelli si finisce a fare l’opinionista in mancanza di un’opinione, il tuttologo santone su Twitch.

De Rossi e il ritorno al Boca Juniors

E se De Rossi ripartisse dall’Argentina? L’ipotesi è tutt’altro che peregrina. E da un club ben preciso, il Boca Juniors dove l’ex Capitan Futuro ha concluso la sua carriera da calciatore. Indossò la maglia degli ‘Xeneizes’, dei quali è tifoso, per circa 6 mesi a cavallo tra il 2019 e il 2020, quando appese le scarpette al chiodo.

Giocò solo 7 partite, segnando 1 gol in Copa Argentina all’Almagro, ma riuscì comunque a entrare nei cuori dei tifosi del Boca. Coi quali condivise la bruciante eliminazione in Copa Libertadores contro gli odiati rivali del River Plate. Non giocò sia l’andata che il ritorno (dove stette in panchina) perché non al meglio sul piano fisico.

De Rossi confessa: “Mi piacerebbe allenare il Boca”

“I tifosi alla fine piangevano, ma erano fieri di noi”, ha ricordato l’ex giallorosso al podcast ‘The Overlap’ in cui compaiono grandi ex calciatori del passato recente della Premier, da Roy Keane a Gary Neville passando per Jamie Carragher. Uno dei massimi obiettivi, diciamo pure una delle massime aspirazioni del 41enne De Rossi è proprio quella di tornare a Buenos Aires, al Boca Juniors-

“Ho lasciato una porta aperta al mio ritorno. Mi piacerebbe allenare il Boca – ha ammesso al podcast – Ho lasciato quella porta aperta perché voglio tornare. Sono cresciuto guardando clip su Maradona e della ‘Bombonera’. Mi sono innamorato dello stadio e dell’amore che i tifosi hanno per la squadra. Credo che sia simile a quello che ho visto solo qui a Roma”.