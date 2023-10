Short Track, Coppa del Mondo Montreal 2023: Sighel guida la spedizione azzurra nella seconda tappa

La Nazionale italiana di short track è pronta a tornare in pista a Montreal dove da domani è in programma la seconda tappa di Coppa del Mondo di short track. Sono stati confermati gli undici pattinatori azzurri dopo lo splendido esordio dello scorso fine settimana con le due medaglie del sabato e le due della domenica sul ghiaccio canadese. Lo staff tecnico azzurro, capitanato dal High Performance Director Kenan Gouadec e completato dall’head coach Maggie Qi e dai tecnici Derrick Campbell e Nicola Rodigari, ha convocato Chiara Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Arianna Sighel (Fiamme Oro) e Martina Valcepina (Fiamme Gialle) al femminile, Mattia Antonioli (C.S. Esercito), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Davide Oss Chemper (Fiamme Gialle), Lorenzo Previtali (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri) al maschile.

Ottimista Kenan Gouadec. Secondo il tecnico “la squadra ha dimostrato un gran livello con un’ottima prima tappa e si vede che il lavoro tecnico-tattico portato avanti in questi mesi di allenamento è stato positivo. I ragazzi e lo staff hanno messo in mostra un’ottima sinergia ed ora l’obiettivo per questa seconda tappa è confermare gli ottimi risultati della prima uscita cercando una piccola rivincita nelle staffette che non hanno ancora mostrato il loro vero potenziale“. Occhi puntati su Pietro Sighel che vuole continuare ad essere protagonista sul podio dopo il bronzo sui 1000 metri. Ambizione anche per le staffette azzurre con quella mista vogliosa di riconfermarsi sul podio e le due monosesso in cerca di riscatto.