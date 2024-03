Short track, assolti Dotti e Cassinelli: erano accusati di aver fatto cadere Arianna Fontana in allenamento

Il tribunale della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ha assolto Tommaso Dotti e Andrea Cassinelli, atleti italiani di short track accusati da Arianna Fontana di averla fatta cadere in allenamento. Il comportamento dei due non è stato infatti ritenuto passibile di sanzione dai giudici. Per nulla soddisfatta ovviamente Fontana, in polemica con la Federghiaccio ormai da tempo tanto che non prende parte a una competizione ufficiale dalle scorse Olimpiadi di Pechino 2022. “Devo metabolizzare, non so ancora che decisione prenderò” ha spiegato la 33enne, che negli ultimi tempi si è allenata insieme al marito Anthony Lobello.