Sci velocità, Simone Origone inizia con il piede giusto: successo sulla pista di Vars

Ottimo inizio di stagione per Simone Origone, vincitore della gara-1 sulla pista francese di Vars valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci velocità. Il quarantaduenne italiano si è reso protagonista realizzando importanti misure sul pendio caro agli specialisti per le punte di velocità raggiunte, pari a 216,780 km/h. Alle sue spalle si sono piazzati lo svizzero Jonathan Moret, fermatosi a 215,280 km/h, e il francese Bastien Montes, terzo con 212,570 km/h. In crescita anche Ivan Origone, salito fino al quarto posto nella quinta e decisiva run con 208,780 km/h. Simone Origone, dunque, sale a quota 54 successi nel circuito maggiore e 107 podi totali.

Per quanto concerne la gara femminile, invece, Valentina Greggio ha ottenuto un ottimo secondo posto, penalizzata dalla breve pausa dovuta alle instabili condizioni meteorologiche. Vittoria per la svedese Britta Backlund, nel frattempo già scesa e autrice di 206,940 km/h contro i 204,200 km/h di Greggio, mentre la padrona di casa Clea Martinez ha concluso terza con 196,120 km/h.