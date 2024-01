Atalanta: Adopo torna per la Roma, Toloi per il Milan settimana prossima

L’Atalanta si prepara alla trasferta dell’Olimpico contro la Roma in campionato. Gasperini riavrà probabilmente a disposizione Michel Adopo in occasione della sfida con i giallorossi. Il francese, che ha saltato l’ottavo di Coppa Italia col Sassuolo per una lombalgia, sta svolgendo un programma di recupero come Touré, out da agosto per la rottura dell’inserzione tendinea del retto femorale destro. Out Rafael Toloi, fuori da 9 partite per lesione al gemello mediale della gamba destra, che rientrerà in gruppo settimana prossima, in tempo per essere convocato contro il Milan nel quarto di finale di Coppa Italia. Ancora quattro settimane per Hateboer, sotto terapie per la lesione al soleo sinistro. Assente anche Lookman per la convocazione in Coppa D’Africa con la Nigeria.