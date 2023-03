Sci di fondo, Mondiali Planica 2023: alla Norvegia la staffetta femminile, Italia settima

Settimo posto per un’Italia discreta ma alla quale è mancato qualcosa per giocarsela per il podio nella staffetta femminile 4x5km ai Mondiali di Planica 2023 di sci di fondo. Le azzurre, Anna Comarella, Cristina Pittin, Francesca Franchi e Federica Sanfilippo in quest’ordine, tengono un buon ritmo ma non possono nulla rispetto alla concorrenza, in particolare a una fantastica Norvegia che trova il primo oro iridato in campo femminile. Le scandinave Weng, Slind, Oestberg e Kalvaa riescono a fare il vuoto e conducono da sole in testa dalla seconda metà della gara in avanti, chiudendo in solitaria col tempo di 50.33.3. Secondo posto per la Germania, staccata comunque di ben 20 secondi abbondanti, sul terzo gradino del podio ci sale la Svezia che si prende il bronzo.

Fanno meglio dell’Italia anche Finlandia (quarta e superata dalle svedesi proprio nel finale beffardo per loro), Stati Uniti e Francia, con le transalpine che completano la rimonta sulle azzurre con il sorpasso nel finale di Quintin su Sanfilippo. Si tratta comunque di un risultato migliore rispetto a Pechino, una posizione guadagnata dalle donne azzurre. Completano la top-10 Canada, Repubblica Ceca e Svizzera.