Sci di fondo, Klaebo lascia la nazionale: “Mi finanzio da solo”

Johannes Høsflot Klaebo ha rinunciato alla chiamata della nazionale norvegese e ha deciso di allenarsi da solo in vista della stagione 2023/24. Il cinque volte campione olimpico di sci di fondo ha giustificato la sua decisione a causa delle recenti polemiche all’interno della Norwegian Ski Association, dove il ritiro di uno dei principali sponsor ha influito sul budget. Con questa mossa “l’associazione sciistica può ridurre i suoi costi e spendere soldi per altri atleti. Così ora non devono nemmeno pagare i miei campi in quota“, ha detto Klaebo in relazione alla sua preparazione. Il 26enne – dopo aver confermato la collaborazione con suo nonno (tecnico) e suo padre (manager) spiega: “Data questa decisione perderò entrate e dovrò coprire le mie spese. Ora finanzierò me stesso”. E sui social si dice ottimista: “Tante cose successe in poco tempo, ma il processo di pianificazione è appena iniziato”.