Calcio, a giugno amichevole tra Germania e Ucraina: sarà la partita n°1000 della nazionale tedesca

Sarà contro l’Ucraina la partita internazionale n°1000 della nazionale tedesca, che scenderà in campo a Brema il prossimo 12 giugno. Un’amichevole di beneficenza, come confermato oggi dalla Federcalcio tedesca. “La partita internazionale n°1000 della nazionale maggiore tedesca maschile è un evento molto speciale. Vorremmo usarlo per lanciare un chiaro segnale per la pace e la comprensione internazionale e contro la guerra e la distruzione. Ecco perché siamo molto felici che in questa occasione del nostro anniversario poter giocare una partita internazionale con e per l’Ucraina”, ha affermato il presidente della Dfb, Bernd Neuendorf. Con questa partita “continua l’impegno della Dfb nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni per le persone in Ucraina che stanno soffrendo per la guerra di aggressione russa”, ha aggiunto Neuendorf.