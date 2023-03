Sci di fondo, Coppa del Mondo Falun 2023: Pellegrino guida i convocati azzurri

La Coppa del Mondo di sci di fondo fa tappa in Svezia, a Falun, ecco allora i convocati azzurri per le gare che prenderanno il via venerdì 17 marzo con la 10 km individuale in tecnica classica sia al maschile che al femminile, quindi sabato 18 marzo le sprint in tecnica libera e domenica la staffetta a squadre in tecnica classica: Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Paolo Ventura, Simone Mocellini, Davide Graz, Simone Daprà e Michael Helwegger tra gli uomini, Cristina Pittin, Caterina Ganz, Federica Sanfilippo e Francesca Franchi tra le donne.