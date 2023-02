Startlist qualificazioni parallelo maschile, Mondiali sci Courchevel/Méribel 2023: pettorali e italiani in gara

La startlist e i pettorali di partenza delle qualificazioni del parallelo maschile dei Mondiali di Courchevel/Méribel 2023 di sci alpino. Sono 46 gli atleti che si sfideranno dalle ore 18:15 di martedì 14 febbraio in una manche secca di qualifica: 23 di loro sono stati estratti per gareggiare sulla pista rossa, gli altri 23 invece per scendere sulla pista blu. Alla fine i migliori 16 tempi (8 dalla pista blu e 8 dalla pista rossa) conquisteranno il pass per la fase finale che assegnerà le medaglie mercoledì 15 febbraio. In casa Italia sono 4 gli azzurri al via, tutti curiosamente sorteggiati sulla pista blu: si tratta di Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite e Alex Vinatzer. Tolto De Aliprandini, gli altri tre nelle ore precedenti alla qualificazione scenderanno in pista anche nel parallelo a squadre misto.

PISTA ROSSA

1 1 RASCHNER Dominik AUT 1994

2 3 READ Erik CAN 1991

3 5 KRANJEC Zan SLO 1992

4 7 STRASSER Linus GER 1992

5 9 SCHMID Alexander GER 1994

6 11 MARCHANT Armand BEL 1997

7 13 CAVIEZEL Gino SUI 1992

8 15 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian NOR 1987

9 17 KATO Seigo JPN 1998

10 19 NOEL Clement FRA 1997

11 21 RADAMUS River USA 1998

12 23 WINDINGSTAD Rasmus NOR 1993

13 25 FAIVRE Mathieu FRA 1992

14 27 STEEN OLSEN Alexander NOR 2001

15 29 HAUGAN Timon NOR 1996

16 31 SIMONET Livio SUI 1998

17 33 HOLZMANN Sebastian GER 1993

18 35 ZAMPA Adam SVK 1990

19 37 McLAUGHLIN Brian USA 1993

20 39 TUMLER Thomas SUI 1989

21 41 TORSTI Samu FIN 1991

22 43 DRUKAROV Andrej LTU 1999

23 45 MUHLEN-SCHULTE Louis AUS 1998

PISTA BLU

2 PERTL Adrian AUT 1996

4 HADALIN Stefan SLO 1995

6 BRENNSTEINER Stefan AUT 1991

8 VINATZER Alex ITA 1999

10 BISSIG Semyel SUI 1998

12 RAPOSO Charlie GBR 1996

14 ROENNGREN Mattias SWE 1993

16 ZUBCIC Filip CRO 1993

18 BORSOTTI Giovanni ITA 1990

20 PINTURAULT Alexis FRA 1991

22 de ALIPRANDINI Luca ITA 1990

24 GSTREIN Fabio AUT 1997

26 WINTERS Luke USA 1997

28 VERDU Joan AND 1995

30 LAIDLAW Harry AUS 1996

32 READ Jeffrey CAN 1997

34 MAES Sam BEL 1998

36 MEINERS Maarten NED 1992

38 DELLA VITE Filippo ITA 2001

40 GRATZ Fabian GER 1997

42 ZABYSTRAN Jan CZE 1998

44 BORGNAES Christian DEN 1996

46 GRAVIER Tiziano ARG 2002