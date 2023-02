Start list Super-G femminile Mondiali Courchevel Meribel 2023: italiane in gara e pettorali

La start list del Super-G femminile valevole per i Mondiali di Courchevel Meribel 2023. Prosegue l’azione sulle nevi transalpine, che vedono in scena le migliori atlete e i migliori atleti delle diverse specialità. Il terzo giorno di gare (la competizione è iniziata lunedì 6 e terminerà domenica 19 febbraio) propone questo Super-G che per l’Italia vede impegnate, seguendo l’ordine di discesa, Elena Curtoni, Marta Bassino, Federica Brignone (fresca di oro nella combinata) e Sofia Goggia. Spettacolo quindi assicurato, si comincia alle 11:30 di mercoledì 8 febbraio. Di seguito la start list completa.

START LIST SUPER-G FEMMINILE

1 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

2 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

3 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon

4 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

5 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer

6 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

7 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

8 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

9 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

10 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

11 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

12 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

13 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

14 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

15 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

16 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

17 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol

18 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

19 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon

20 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

21 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

22 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head

23 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

24 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

25 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

26 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

27 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

28 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

29 198029 SMADJA CLEMENT Karen 1999 FRA Head

30 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

31 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

32 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU

33 6000000 SIMADER Sabrina 1998 KEN Head

34 25210 MORENO Cande 2000 AND Head

35 45331 SMALL Greta 1995 AUS Atomic

36 285021 SZOLLOS Noa 2003 ISR Kaestle

37 695130 SHEPILENKO Anastasiia 2000 UKR