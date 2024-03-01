Sci Alpino

Start list seconda manche gigante maschile Aspen 2024: tre italiani in gara, pettorali di partenza

Di Antonio Sepe - il
Luca De Aliprandini
Luca De Aliprandini - Foto LiveMedia/Luca Tedeschi

La start list della seconda manche del gigante maschile di Aspen 2024 della Coppa del Mondo di sci alpino. Al comando c’è il solito Marco Odermatt, seguito dal norvegese Steen Olsen e Meillard. Due azzurri in top 10, ovvero Alex Vinatzer e Luca De Aliprandini, mentre il terzo a qualificarsi alla manche numero due è Giovanni Borsotti.

START LIST SECONDA MANCHE GIGANTE ASPEN

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