Spettacolo continuo nella Casa del Basket: sei match NBA, doppio turno di Serie A, Eurolega ed Eurocup con Virtus Bologna, Milano, Venezia e Trento protagoniste.

Settimana da non perdere per gli appassionati di pallacanestro.

Dal 3 al 9 novembre, la Casa del Basket di Sky propone un palinsesto ricchissimo, con NBA, Eurolega, Eurocup e Serie A Unipol, tutte visibili anche in streaming su NOW.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Tra sfide americane, duelli europei e big match italiani, saranno oltre 20 le partite in diretta, con approfondimenti, studi pre e post gara e gli aggiornamenti costanti su Sky Sport 24 e skysport.it.

NBA – Regular Season (3–10 novembre)

Sei partite in diretta su Sky Sport NBA e in streaming su NOW, con commento originale e repliche durante la giornata:

Notte lunedì 3 – martedì 4 novembre

Brooklyn Nets – Minnesota Timberwolves (1:00, diretta Sky Sport NBA e NOW)

Notte martedì 4 – mercoledì 5 novembre

Atlanta Hawks – Orlando Magic (2:00, diretta Sky Sport NBA e NOW; differita alle 11.15 e 15.30 su Sky Sport NBA e NOW, telecronaca Bonfardeci/Soragna)

LA Clippers – Oklahoma City Thunder (5:00, diretta Sky Sport NBA e NOW)

Notte mercoledì 5 – giovedì 6 novembre

Los Angeles Lakers – San Antonio Spurs (4:00, diretta Sky Sport NBA e NOW; differita alle 11, 15 e 21 con telecronaca Tranquillo/Pessina)

Notte giovedì 6 – venerdì 7 novembre

Phoenix Suns – LA Clippers (3:00, diretta Sky Sport NBA e NOW; differita alle 11.30 e 16 con telecronaca Vismara/Bevacqua)

Notte domenica 9 – lunedì 10 novembre

Memphis Grizzlies – Oklahoma City Thunder (24:00, diretta Sky Sport NBA e NOW)

Ogni giorno su Sky Sport 24: highlights, analisi e aggiornamenti dall’NBA.

Sul sito e sulla app Sky Sport, risultati e sintesi on demand già dal mattino.

Eurolega – 9ª giornata (6–7 novembre)

Giovedì 6 novembre

Dubai – Hapoel Tel Aviv (19:00, Sky Sport 257 e NOW – telecronaca Andrea Solaini)

Baskonia – Virtus Bologna (20:30, Sky Sport Basket e NOW – telecronaca Geri De Rosa e Laura Macchi, prepartita dalle 20)

Venerdì 7 novembre

Efes Pilsen – EA7 Emporio Armani Milano (18:30, Sky Sport Basket e NOW – telecronaca Flavio Tranquillo e Matteo Soragna, studio Dalila Setti)

Barcellona – Real Madrid (20:30, Sky Sport Arena e NOW – telecronaca Calogero Destro)

Studio pre e post partita con ospiti, analisi tattiche e highlights europei.

Eurocup – 6ª giornata (4–5 novembre)

Martedì 4 novembre

Dolomiti Energia Trento – Lietkabelis Panevezys (20:00, Sky Sport Basket e NOW – telecronaca Calogero Destro)

Mercoledì 5 novembre

Umana Reyer Venezia – Veolia Towers Hamburg (20:00, Sky Sport 258 e NOW – dalle 20.30 anche su Sky Sport Basket)

Risultati, classifiche e sintesi disponibili su skysport.it e sull’app Sky Sport.

Serie A Unipol – 6ª e 7ª giornata (5–9 novembre)

6ª giornata – Mercoledì 5 novembre

Happy Casa Brindisi – Estra Pistoia (20:00, Sky Sport Max e NOW)

Germani Brescia – Vanoli Cremona (20:30, Sky Sport Arena e NOW)

7ª giornata – Sabato 8 e Domenica 9 novembre

Reggiana – Olimpia Milano (sabato 8, 20:00, Sky Sport Max e NOW)

Venezia – Derthona Tortona (domenica 9, 18:00, Sky Sport Arena e NOW)

Napoli Basket – Dinamo Sassari (domenica 9, 20:00, Sky Sport Arena e NOW)

Virtus Bologna – Givova Scafati (domenica 9, 20:00, Sky Sport Basket e NOW)

Telecronache affidate ai migliori commentatori Sky: Flavio Tranquillo, Matteo Soragna, Davide Pessina, Geri De Rosa e Guido Bagatta.

Il calendario completo del basket su Sky e NOW (3–9 novembre)

NBA Regular Season: 6 partite live (3–10 novembre)

Eurolega 9ª giornata: 4 partite live (6–7 novembre)

Eurocup 6ª giornata: 2 partite live (4–5 novembre)

Serie A Unipol 6ª–7ª giornata: 6 partite live (5–9 novembre)

Il grande basket è solo su Sky e NOW, con la possibilità di rivedere le partite on demand, seguire gli approfondimenti su Sky Sport 24 e vivere ogni settimana il meglio dell’NBA, della pallacanestro italiana ed europea.