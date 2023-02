Start list recupero discesa femminile Crans Montana 2023 domenica: italiane in gara e pettorali

La start list, i pettorali di partenza e le italiane in gara del recupero di domenica della discesa femminile di Crans Montana 2023, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Rinvio al sabato per nebbia e caldo e spostamento, nella speranza di poterla disputare, a domenica alle ore 11 in sostituzione del super-G. Confermate le nove azzurre al via: Laura Pirovano, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Federica Brignone, Nadia e Nicol Delago, Elena Dolmen, Karoline Pichler e Roberta Melesi. Di seguito ecco la start list completa.

START LIST DISCESA FEMMINILE CRANS MONTANA 2023