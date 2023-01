Slalom gigante maschile Garmisch, Gross: “Iniezione di fiducia che serviva, ora proverò a ripetermi”

“Serviva un’iniezione di fiducia. In allenamento sto sciando forte, oggi sono riuscito a dimostrarlo anche in gara. Era una situazione particolare, ma visto come sono riuscito a portare a termine la prima manche, mi sono detto che non potevo perdere l’occasione per fare una bella seconda. Peccato per l’ultimo intermedio, perché lì ho lasciato quei decimi che potevano valere il podio. Il miglior tempo nella seconda manche mi dà gran fiducia e adesso arrivano le piste che mi piacciono di più e dove proverò a ripetermi”. Queste le parole con cui Stefano Gross ha commentato il quinto posto finale nella tappa di slalom gigante a Garmisch. Alle sue spalle, ad appena quattro centesimi di distacco, Tomasso Sala: “Sono felicissimo del risultato, un po’ meno della mia schiena . Non sono riuscito ad allenarmi e ho gareggiato sotto antidolorifici. Va comunque meglio di Campiglio, ma ho recuperato solo al 50%. Oggi sono partito bene, ho perso qualcosa nella parte centrale della prima manche e poi ho fatto un bel finale. Nella seconda mi sono detto o la va o la spacca. Sono felice della mia continuità e sono carichissimo per le prossime gare, Wengen e Kitzbuehel, in particolare. Lo scorso anno non credevo nella possibilità di salire sul podio, quest’anno ci sto credendo già da Madonna di Campiglio”.