Slalom femminile Jasna 2024, start list seconda manche: al via per l’Italia solo Peterlini e Rossetti

La start list della seconda manche dello slalom femminile di Jasna 2024, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’ultima a partire sarà la statunitense Mikaela Shiffrin, che ha letteralmente dominato la prima manche. Dietro di lei con 0.52 di ritardo la croata classe 2004 Zrinka Ljutic, l’unica sotto il secondo di distacco. Terzo posto per la rediviva svizzera Melanie Meillard, ma è apertissima la corsa per il podio, con sei atlete in meno di tre decimi. Per quanto riguarda l’Italia, nella seconda manche ci saranno solo Martina Peterlini e Marta Rossetti. Appuntamento alle ore 12.30 per la seconda manche. Di seguito, l’ordine di partenza ed i relativi distacchi degli atleti per la seconda manche.

Start list seconda manche slalom femminile Jasna 2024