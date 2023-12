Sci alpino, Super-G maschile Bormio 2023: Odermatt incanta sulla Stelvio, fuori Paris e Casse

Pare evidente come Marco Odermatt il secondo posto nella discesa libera di ieri non deve averlo digerito molto bene. Il fenomeno svizzero incanta sulla Stelvio e domina il Super-G odierno che chiude il 2023 dello sci alpino. Una prestazione superlativa, con curve disegnate alla perfezione dal leader della classifica generale, che infligge quasi un secondo di distacco al secondo classificato Raphael Haaser, giunto a 98 centesimi. L’austriaco credeva di aver messo a segno la gara della vita e nel suo piccolo è stato certamente così, ma non è bastato neanche per arrivare vicino alla vittoria. Deve invece accontentarsi del ritorno sul podio a distanza di due anni dall’ultima volta. Sul terzo gradino ci sale Aleksander Kilde, che riesce ad ottenere il terzo podio in questo inizio di stagione in cui gli è mancato fin qui l’acuto.

CLASSIFICA GENERALE

Giornata nera per gli azzurri, con Dominik Paris e Mattia Casse che partivano con la speranza di poter ottenere un buon risultato davanti al pubblico di casa. Purtroppo la gara delle nostre due punte della velocità è terminata abbastanza rapidamente, con entrambi usciti di scena dopo poche porte. Fuori anche Christoph Innerhofer, protagonista di un impatto violento contro le reti di protezione e apparso abbastanza dolorante al ginocchio nei momenti successivi. Il solo Pietro Zazzi riesce alla fine a piazzarsi nei primi 30.

CLASSIFICA FINALE

1. ODERMATT Marco SUI 1:27.72

2. HAASER Raphael AUT 1:28.70 (+0.98)

3. KILDE Aleksander Aamodt NOR 1:29.03 (+1.31)

4. KRIECHMAYAR Vincent AUT 1:29.17 (+1.45)

5. MURISIER Justin SUI 1:29.48 (+1.76)

6. BABINSKY Stefan AUT 1:29.53 (+1.81)

6. ALLEGRE Nils FRA 1:29.53 (+1.81)

8. MEILLARD Loic SUI 1:29.54 (1.82)

9. PINTURAULT Alexis FRA 1:29.55 (+1.83)

10. CAVIEZEL Gino SUI 1:29.64 (+1.92)

29 ZAZZI Pietro ITA 1:30.88 (+3.16)

31 FRANZONI Giovanni ITA 1:31.04 (+3.32)

34 BOSCA Guglielmo ITA 1:31.32 (+3.60)

36 SCHIEDER Florian ITA 1:31.48 (+3.76)

37 MOLTENI Nicolo ITA 1:31.52 (+3.80)

DNF PARIS Dominik ITA

DNF CASSE Mattia ITA

DNF INNERHOFER Christof ITA