Sci alpino: Sofia Goggia dimessa dalla clinica La Madonnina, la riabilitazione prosegue a casa

Sofia Goggia è stata dimessa dalla clinica La Madonnina di Milano, dove era ricoverata in seguito all’operazione di lunedì scorso per intervenire sulla frattura articolare scomposta pluriframmentaria del pilone tibiale destro, rimediata durante un allenamento di gigante a Pontedilegno lo scorso weekend. Come fa sapere la Fisi, il decorso post operatorio procede regolarmente e la sciatrice bergamasca, che ha già cominciato negli scorsi giorni la fase passiva di fisioterapia, potrà così proseguire a casa la riabilitazione.