Inter, Sensi salta la Roma per febbre

Sono tre i giocatori dell’Inter che non sono partiti per Roma, dove domani la capolista sfiderà la squadra di De Rossi reduce da tre vittorie consecutive. Oltre al lungodegente Cuadrado e all’infortunato Frattesi, che non ha ancora recuperato del tutto, all’elenco degli indisponibili si aggiunge a sorpresa anche Stefano Sensi: il centrocampista, che a gennaio sembrava in uscita, resta ad Appiano Gentile in quanto febbricitante.