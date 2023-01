Brutta caduta per Sofia Goggia, nel corso della discesa libera odierna di Cortina d’Ampezzo. L’azzurra è stata tradita da un dosso in pista, perdendo l’equilibrio e cadendo nelle reti di protezione. Per fortuna nessuna conseguenza fisica per l’azzurra, che si rialza immediatamente e arriva da sola al traguardo.