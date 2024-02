Sci alpino, Coppa del Mondo femminile 2023/2024: otto azzurre convocate per discesa e Super-G di Kvitfjell

Dopo la doppia cancellazione dei supergiganti in Val di Fassa, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino prova a tornare protagonista questo fine settimana in Norvegia. A Kvitfjell, meteo permettendo, andranno in scena le ultime due prove riservate alla velocità prima delle finali in programma a marzo a Saalbach. Il direttore tecnico Gianluca Ruffi per la trasferta scandinava ha convocato otto azzurre: si tratta di Marta Bassino, Fedrica Brignone, Laura Pirovano, Roberta Melesi, Teresa Runggaldier, Nicol Delago, Nadia Delago e Sara Thaler. Ancora assente Mikaela Shiffrin, con Lara Gut-Behrami che potrà quindi allungare in una classifica generale che al momento la vede a quota 1414 punti davanti alla statunitense ferma a 1209 e a Federica Brignone con 1128. La sciatrice elvetica è anche al comando della classifica di Super-G, con 360 punti contro i 355 di Cornelia Huetter e in quella di discesa con 36o punti davanti a Sofia Goggia a 350.

Si inizia sabato 2 marzo con la discesa, mentre il giorno successivo spazio all’ultimo Super-G. Sulla pista Olympiabakken nella storia solo un’azzurra è riuscita ad imporsi: Karen Putzer vinse il supergigante datato 2023. Da registrare un secondo posto in discesa conquistato da Sofia Goggia lo scorso anno; stesso risultato anche per Elena Curton in Super-G. Isolde Kostner fu seconda in discesa e terza in supergigante nel 1996.