Sci alpino, Coppa del Mondo Adelboden: annunciati i convocati, Razzoli non ci sarà in slalom

La Coppa del Mondo di sci alpino maschile è pronta a fare tappa sulla celebre pista Kuenisbaergli di Adelboden (Svi). Si parte con il quarto gigante stagionale in programma sabato 6 gennaio (prima manche alle ore 10.30, seconda manche alle ore 13.30), per poi completare il week end con lo slalom di domenica. La FISI ha annunciato le convocazioni e tra le porte larghe saranno al via Luca De Aliprandini, Giovani Borsotti, Filippo Della Vite, Simon Talacci, Hannes Zingerle, Alex Vinatzer e Tobias Kastlunger. Questi ultimi due gareggeranno anche domenica nello slalom (prima manche alle ore 10.30, seconda manche alle ore 13.30) insieme a Simon Maurberger, Tommaso Sala, Corrado Barbera, Stefano Gross e Matteo Canins. Assente invece Giuliano Razzoli. Nove vittorie azzurre fra gigante e slalom nella località svizzera: tre con Gustavo Thoeni in gigante nel 1973, 1974 e 1976, una con Alberto Tomba in gigante nel 1995, una con Richard Pramotton in gigante nel 1986, una con Piero Gros in gigante nel 1975, una con Max Blardone in gigante nel 2005, una con Giorgio Rocca in slalom nel 2006 e una, l’ultima, con Stefano Gross in slalom nel 2015.