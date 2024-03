Sci alpino, Coppa del Mondo 2023/2024: 10 azzurri convocati per Kranjska Gora

Sono dieci i convocati azzurri per il gigante e lo slalom di Kranjska Gora, tappa classica di inizio marzo della Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Sulla storica Podkoren riflettori puntati su Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer, oltre che su Giovanni Borsotti, Tobias Kastlunger, Hannes Zingerle, Filippo Della Vite, Simon Talacci, cui si aggiungeranno per lo slalom Stefano Gross, Giuliano Razzoli e Tommaso Sala. Corrado Barbera invece disputerà le gare di Coppa Europa a Klaeppen, in Svezia. Sabato 9 marzo sarà la volta del gigante (9.30 – 12.30), mentre domenica è previsto lo slalom (9.30 -12.30). Il primo podio azzurro fu il terzo posto in slalom del compianto Leo David, nel 1978, mentre la prima vittoria fu opera di Alberto Tomba, sempre in slalom, nel 1987. Tomba vinse anche il primo gigante, ma tre anni dopo, nel 1990. La vittoria più recente in gigante, invece, fu quella di Patrick Holzer nel 1999, mentre in slalom l’ultimo vincitore fu Manfred Moelgg nel 2008. Questi i podi più recenti: in gigante è il 3° posto di Max Blardone del 2009, mentre in slalom è il secondo posto di Stefano Gross del 2017.