Henrik Kristoffersen torna a vincere in gigante dopo tre anni. Proprio a Kranjska Gora l’ultimo successo del norvegese (2’18”18), che si mette dietro il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, secondo a 0”41 con cinque posizioni recuperate. Ancora battuto in gigante (ultima vittoria 12 gennaio ad Adelboden) Marco Odermatt, che è terzo a 0”52. Ai piedi del podio ci sono i due austriaci Stefan Brennsteiner, quarto a 0”68, e Marco Schwarz, quinto a 0”86 con ben 12 posizioni recuperate. Loic Meillard conferma il risultato della prima manche ed è sesto a 0”91. Raphael Haaser è settimo (+0”99) davanti allo svizzero Thomas Tumler, ottavo a 1”07. Dopo una grande prima manche, Joan Verdu non si ripete e termina nono a 1”15. Brutta giornata per i colori azzurri. Filippo Della Vite 18^ e unico a punti a 1”70 con quattro piazze risalite nella manche finale. Uscita per Luca De Aliprandini. Eliminati in prima manche Alex Vinatzer, Giovanni Borsotti, Simon Talacci e Stefano Pizzato.

Le pagelle

Kristoffersen (voto 9.5): costruisce buona parte della vittoria nella prima manche. È bravo a gestire il vantaggio e a non accusare la pressione messa da Braathen.

Braathen (voto 9): prova solida del brasiliano, che interpreta alla perfezione la neve di Kranjska Gora e mette insieme due manche ottime. Va ad un passo dalla prima vittoria sotto bandiera brasiliana.

Odermatt (voto 6.5): resta straordinaria la costanza di rendimento dello svizzero, che però viene battuto ancora in gigante. La vittoria manca dal 12 gennaio ad Adelboden. Il pettorale rosso di disciplina non è al sicuro.

Della Vite (voto 6): limita i danni nella prima manche e riesce a risalire qualche posizione nella seconda. Non è ancora al 100%.

De Aliprandini (voto 5): per quasi tutta la prima manche tiene il passo dei top, poi commette un errore e perde oltre un secondo nell’ultimo settore. Prova a recuperare in seconda manche, ma commette un grave errore e torna a casa con zero punti.

La top ten di giornata

1. Henrik Kristoffersen (Nor) in 2’18”18

2. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) a 0”41

3. Marco Odermatt (Sui) a 0”52

4. Stefan Brennsteiner (Aut) a 0”68

5. Marco Schwarz (Aut) a 0”86

6. Loic Meillard (Sui) a 0”91

7. Raphael Haaser (Aut) a 0”99

8. Thomas Tumler (Sui) a 1”07

9. Joan Verdu (And) a 1”15

10. Sam Maes (Bel) a 1”20

18. Filippo Della Vite (Ita) a 1”70

DNF Luca De Aliprandini (Ita)

La classifica generale

Marco Odermatt non riesce a chiudere i giochi. La vittoria di Kristoffersen mantiene vive le speranze del norvegese, che sale a 846 punti, ma a -460 del fenomeno svizzero. Loic Meillard consolida il terzo posto (681) davanti a Franjo Von Allmen (606), oggi assente. Due posizioni guadagnate da Braahten, che si issa in quinta piazza con 554 punti. Superati Atle Lie McGrath (548) e Timon Haugan (546). Entra in top ten Steen Olsen (385) a discapito di Mattia Casse, 11^ a 382 punti

1. Marco Odermatt (Sui) 1306 punti

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 846

3. Loic Meillard (Sui) 681

4. Franjo Von Allmen (Sui) 640

5. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 554

6. Atle Lie McGrath (Nor) 548

7. Timon Haugan (Nor) 546

8. Clement Noel (Fra) 464

9. Alexis Monney (Sui) 460

10. Alexander Steen Olsen (Ita) 385

11. Mattia Casse (Ita) 382 punti

19. Dominik Paris (Ita) 284

23. Alex Vinatzer (Ita) 243

38. Luca De Aliprandini (Ita) 196

51. Giovanni Franzoni (Ita) 139

59. Florian Schieder (Ita) 108

67. Christof Innerhofer (Ita) 85

78. Tobias Kastlunger (Ita) 61

89. Stefano Gross (Ita) 48

91. Filippo Della Vite (Ita) 45

98. Giovanni Borsotti (Ita) 35

104. Pietro Zazzi (Ita) 24

113. Nicolò Molteni (Ita) 19

129. Simon Maurberger (Ita) 10

140. Hannes Zingerle (Ita) 7

147. Jacques Benjamin Alliod (Ita) 3

150. Matteo Franzoso (Ita) a 1