La Coppa del Mondo di sci alpino 2024/2025 torna subito protagonista. Dopo Cortina d’Ampezzo, che ha visto trionfare prima Sofia Goggia (discesa) e poi Federica Brignone (super-G), si fa tappa a Kronplatz per lo slalom gigante di martedì 21 gennaio (prima manche ore 10.30, seconda manche ore 13.30). Federica Brignone, da leader della classifica generale con 639 punti, si candida come favorita alla vittoria. Sofia Goggia, sesta nella generale con 421 punti, proverà a limitare i danni in una disciplina non propriamente sue come il gigante. Marta Bassino è in crescita e può fare bene. Torna in pista la classe 2006 Giorgia Collomb, a caccia del primo piazzamento a punti del 2025 dopo l’exploit nel finale dello scorso anno. Cercheranno di entrare in zona punti, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti e Lara Della Mea. Faranno il loro esordio in Coppa del Mondo Carole Agnelli ed Alessia Guerinoni, che si sono messe recentemente in luce in Coppa Europa.

Le favorite

Si preannuncia lotta a due tra Federica Brignone e Lara Gut-Behrami, che proverà a difendere la vittoria dello scorso anno. Hanno le carte in regola per inserirsi nella contesa alla vittoria Sara Hector, seconda lo scorso anno a pari merito con Alice Robinson, che parte leggermente indietro alle tre già citate. Lo scorso anno Sofia Goggia concluse quinta davanti proprio a Brignone. Un risultato simile, o possibilmente migliore, darebbe continuità alla 32enne bergamasca, che ha già collezionato qualche uscita di troppo dal suo ritorno sugli sci (doppio zero pesante a St.Anton). La croata Zrinka Ljutic, settima lo scorso anno, non va mai esclusa dalla favorite in un gigante. Stesso discorso per la svizzera Camille Rast, seconda nella generale e ottava nel 2024. Marta Bassino difficilmente lotterà per le primissime posizioni, ma un piazzamento in top ten è ampiamente alla sua portata. Occhi puntati su Lara Colturi, esplosa definitivamente in questo 2024/2025, che in generale si trova a ridosso delle top con 318 punti.

La classifica generale

(aggiornata dopo Super-G Cortina)

Federica Brignone (Ita) 639 Camille Rast (Sui) 533 Sara Hector (Swe) 507 Lara Gut-Behrami (Sui) 504 Zrinka Ljutic (Cro) 456 Sofia Goggia (Ita) 421 Wendy Holdener (Sui) 396 Cornelia Huetter (Aut) 363 Lara Colturi (Alb) 318 Katharina Liensberger (Aut) 316

23. Laura Pirovano (Ita) 189

25. Marta Bassino (Ita) 169

27. Elena Curtoni (Ita) 168

48. Roberta Melesi (Ita) 78

61. Martina Peterlini (Ita) 44

63. Asja Zenere (Ita) 38

66. Lara Della Mea (Ita) 32

70. Giorgia Collomb (Ita) 27

82. Ilaria Ghisalberti (Ita) 18

93. Nicole Delago (Ita) 11

96. Beatrice Sola (Ita) 10

102. Vicky Bernardi (Ita) 7

106. Nadia Delago (Ita) 6

109. Sara Thaler (Ita) 1

Il calendario di Coppa del Mondo

21 gennaio, Kronplatz (Italia): uno slalom gigante femminile

21-26 gennaio, Kitzbuehel (Austria): un super-G, una discesa ed uno slalom maschili

23-26 gennaio, Garmisch-Partenkirchen (Germania): una discesa ed un super-G femminili

28-29 gennaio, Schladming (Austria): un gigante ed uno slalom maschili

30 gennaio, Courchevel (Francia): uno slalom femminile in notturna

31 gennaio-2 febbraio, Garmisch-Partenkirchen (Germania): una discesa maschile

20-23 febbraio, Crans Montana (Svizzera): una discesa ed un super-G maschile

22-23 febbraio, Sestriere (Italia): uno slalom ed un gigante femminili

26 febbraio-2 marzo, Kvitfjell (Norvegia): due discese ed un super-G femminili

1-2 marzo, Kranjska Gora (Slovenia): un gigante ed uno slalom maschili

5-9 marzo, Kvitfjell (Norvegia): una discesa e un super-G maschili

8-9 marzo, Are (Svezia): un gigante ed uno slalom femminili

12-15 marzo, La Thuile (Italia): una discesa ed un super-G femminili

15-16 marzo, Hafjell (Norvegia): uno slalom ed un gigante maschili

20-27 marzo, Sun Valley (Usa): due discese, due slalom, due giganti e due super-G (uno per genere)