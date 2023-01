Sci alpino, Cdm Cortina d’Ampezzo 2023 femminile: le 12 azzurre convocate

La Fisi ha diramato la lista delle sciatrici convocate per la tappa di Coppa del Mondo 2022/2023 femminile di sci alpino a Cortina d’Ampezzo. Sono 12 le atlete scelte per rappresentare l’Italia in questo sentitissimo appuntamento, che vede in scena due discese (venerdì 20 gennaio alle 10:15 e sabato 21 alle 10:00) e un super-G (domenica 22 gennaio alle 11:30). È regolarmente convocata anche Sofia Goggia, dopo la caduta della scorsa settimana a St. Anton. Ecco quindi le scelte complete del dt Gianluca Rulfi: Elena Curtoni, Karoline Pichler, Roberta Melesi, Nicol Delago, Nadia Delago, Marta Bassino, Laura Pirovano, Federica brignone, Sofia Goggia, Monica Zanoner, Elena Dolmen e Teresa Runggaldier.